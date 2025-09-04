Μπάχαλο προέκυψε με τις άδειες κυκλοφορίας λόγω προβλήματος του ΤΟΜ.

Σύμφωνα με μαρτυρία της Πετρούλας Πιερέτη στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, ενώ είχε ανανεώσει τις άδειες κυκλοφορίας για τρία οχήματα, τελικά πλήρωσε πρόστιμα για όλα γιατί δεν περάστηκαν στο σύστημα του ΤΟΜ.

Τόνισε ότι, το ίδιο πρόβλημα προέκυψε και πέρσι στην κόρη της, αλλά επειδή δεν το έψαξαν δεν κινητοποιήθηκε το ΤΟΜ.

Σημειώενται πως, δεκάδες πολίτες την «πάτησαν» αφού είχαν ανανεώσει τις άδειες κυκλοφορίας αλλά το σύστημα δεν τις αποδέχτηκε, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν για μήνες χωρίς άδεια.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

