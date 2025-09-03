Μειωμένη θα είναι την Πέμπτη η παροχή πόσιμου νερού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ορόκλινης, λόγω εργασιών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας «αύριο Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου, από τις 05:00 έως τις 19:00, η παροχή πόσιμου νερού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ορόκλινης θα είναι μειωμένη».

Η μειωμένη παροχή νερού οφείλεται σε «προγραμματισμένη εργασία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για επιδιόρθωση βλάβης στον Κεντρικό αγωγό Χοιροκοιτίας – Αμμοχώστου», αναφέρεται.

Σημειώνεται πως ο ΕΟΑ Λάρνακας «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της περιοχής».

Οι καταναλωτές «προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους, μέχρι την επιδιόρθωση της βλάβης».

Πηγή: ΚΥΠΕ