Στις Τομές στα Γεγονότα φιλοξενήθηκε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος μίλησε για το οξύ πρόβλημα με τα φοιτητικά ενοίκια, ιδιαίτερα στη Λεμεσό.

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια οι τιμές ενοικίασης έχουν εκτοξευθεί, με τα μονάρια να φτάνουν τα 1.000 ευρώ και τα στούντιο τα 700 ευρώ τον μήνα. Το υψηλό κόστος, σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, οδηγεί πολλούς φοιτητές που σπουδάζουν στο ΤΕΠΑΚ είτε να εγκαταλείπουν την ιδέα της φοίτησης είτε να επιλέγουν την καθημερινή μετακίνηση από πόλεις όπως η Πάφος και η Λάρνακα προς τη Λεμεσό.

«Είναι ένα τεράστιο ζήτημα», τόνισε, εξηγώντας ότι, ενώ η πολιτεία έχει επενδύσει στη διεύρυνση των δημόσιων πανεπιστημίων, δεν προχώρησε παράλληλα στην ανέγερση ποιοτικών εστιών, αφήνοντας τους φοιτητές και τις οικογένειές τους αντιμέτωπους με αδιέξοδα.

Ο κ. Σαββίδης σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου νέοι δεν επέλεξαν το πανεπιστήμιο της επιλογής τους λόγω του κόστους διαμονής, με αποτέλεσμα να ματαιώνονται τα όνειρά τους για σπουδές.

Σε ερώτηση για τα άμεσα μέτρα που μπορεί να λάβει η πολιτεία, ο βουλευτής ανέφερε:

Την ολοκλήρωση εντός του 2026 των φοιτητικών εστιών που βρίσκονται υπό ανέγερση στη Λεμεσό.

Την εφαρμογή του θεσμού των host families, δηλαδή φιλοξενία φοιτητών από οικογένειες με χαμηλό ενοίκιο, πρακτική που δοκιμάστηκε από το ΤΕΠΑΚ αλλά χωρίς μεγάλη ανταπόκριση.

Την αύξηση των διαδρομών δημόσιας συγκοινωνίας από άλλες πόλεις προς τη Λεμεσό.

Την αξιοποίηση ίδιων μεταφορικών μέσων από το ίδιο το πανεπιστήμιο.

Την παραχώρηση, έστω και προσωρινά, επιπρόσθετης στήριξης μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού για φοιτητές που δεν έχουν εξασφαλίσει διαμονή.