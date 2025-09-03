Σήμερα και γύρω στις 9:20 το πρωί, ενώ 33χρονη οδηγούσε το όχημα της στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά τον Άγιο Τύχωνα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε πλευρικά με φορτηγό όχημα.

Από την σύγκρουση, δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός, ενώ τα οχήματα υπέστησαν ελαφριές ζημιές. Στο σημείο, μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού και σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε η 33χρονη, αυτή εντοπίστηκε θετική με ένδειξη 182μg% αντί 22μg%, που είναι το επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

Ακολούθως αυτή, μεταφέρθηκε στην Τροχαία Λεμεσού, όπου υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 148μg% αντί 22μg%. Η 33χρονη, συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση.

Η Τροχαία Λεμεσού, συνεχίζει τις εξετάσεις.