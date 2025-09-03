Σε μονόωρη στάση εργασίας κατέρχονται την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τα μέλη της της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στον τερματισμό των αποσπάσεων των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ).

Σε ανακοίνωση το Κλαδικό Συμβούλιο Γραμματειακού και Γραφειακού Προσωπικού της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι «η επιλεκτική επίκληση του Νόμου 99(Ι)/2019 δημιουργεί ένα απαράδεκτο καθεστώς διάκρισης, τη στιγμή που μόνιμοι συνάδελφοι με πανομοιότυπα καθήκοντα παραμένουν στις θέσεις τους χωρίς χρονικό περιορισμό, βάσει του Νόμου 73(Ι)/2017».

«Η απομάκρυνση αριθμού έμπειρων υπαλλήλων την 1η Οκτωβρίου 2025 δεν αποτελεί μια απλή διοικητική πράξη, αλλά μια ενέργεια που θα προκαλέσει τεράστια λειτουργικά κενά, θα υποβαθμίσει την εξυπηρέτηση των ασθενών και θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων», προσθέτει.