Κενά στην επιθεώρηση της διαδικασίας απόρριψης υλικών από κατασκευές και μη εφαρμογή επί της ουσίας του νόμου που ψηφίστηκε για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της μεταφοράς και διαχείρισης των υλικών αυτών διαπίστωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία συζήτησε το θέμα την Τετάρτη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είναι τα κενά στην επιθεώρηση της διαδικασίας απόρριψης υλικών.

«Έχουμε ακούσει ότι οι επιθεωρήσεις γίνονται μόνο το πρωί και έχουμε πολλές παράνομες απορρίψεις τα απογεύματα», ανέφερε ο κ. Θεοπέμπτου, εξηγώντας ότι έχουν ανατεθεί καθήκοντα επιθεωρητών σε υπαλλήλους με ωράριο που δεν καλύπτει τις απογευματινές ώρες.

«Μας έχουν ενημερώσει ότι έχουν διορίσει 177 υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο που προβλέπεται με βάση τον περί αποβλήτων των νόμο, ούτως ώστε να είναι αποθαρρυντικό και να είναι ευκολότερη η επιβολή της νομοθεσίας, γιατί είναι πιο αυστηρό το ποσό, από αυτό που μπορεί να επιβάλει μία τοπική αρχή με βάση τη δική της νομοθεσία», εξήγησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με αναφορές που έγιναν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για «εθελοντική» δράση των επιθεωρητών, ο κ. Θεοπέμπτου εξήγησε ότι στην πραγματικότητα έχει παραχωρηθεί σε κάποιους υπαλλήλους η αρμοδιότητα να εκδίδουν πρόστιμα, όταν εντοπίσουν κάποια παράνομη απόρριψη αποβλήτων, αλλά δεν είναι η δουλειά τους αυτή. Πρόσθεσε, δε, ότι είναι εύλογες οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν, πως μπορεί η αρμοδιότητα που τους ανατέθηκε να αποτελέσει μοχλό ακόμα και για τον χρηματισμό τους.

«Περιμένουμε επομένως να δούμε στον προϋπολογισμό κατά πόσα άτομα θα αυξηθεί ο αριθμός των επιθεωρητών», συνέχισε ο κ. Θεοπέμπτου, εξηγώντας ότι αυτός ήταν και ο κύριος ρόλος της σημερινής συνεδρίασης, καθώς θα πρέπει τα αρμόδια τμήματα και φορείς του κράτους να αναλάβουν δράση.

«Περιμένουμε να γίνουν διορισμοί, όχι μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από το Τμήμα Περιβάλλοντος και από τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, και περιμένουμε να αλλάξουν μορφή και να αυξηθούν και τα πράσινα σημεία ώστε να μπορούν να τα διαχειρίζονται», πρόθεσε.

Ο κ. Θεοπέμπτου σημείωσε, ακόμα, ότι ενώπιον της Επιτροπής αναφέρθηκε πως υπάρχουν διαφωνίες και για τις τιμές που επιβάλλονται από τις μονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων κατά την παραλαβή τους, καθώς και για πώς πρέπει τα φορτία να διαχωρίζονται. Σημείωσε, δε, ότι ενώπιον της Επιτροπής αναφέρθηκε πως μεταφορά υλικών αναλαμβάνουν και μεταφορείς οι οποίοι δεν έχουν άδεια ή χρησιμοποιούν αδειοδοτημένα αυτοκίνητα για να κάνουν μεταφορές άλλων ειδών υλικών. Πρόσθεσε, δε, ότι σε μικρές ανακαινίσεις σε σπίτια, υπάρχει δυσκολία από πλευράς των ενοίκων να μεταφέρουν τα υλικά στα πράσινα σημεία.

Σε ερώτηση κατά πόσον μπορεί η Βουλή να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες, δεδομένου ότι έχουν διατυπωθεί και εισηγήσεις από επαγγελματίες, ο κ. Θεοπέμπτου απάντησε ότι η Βουλή δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε αυτεπάγγελτα, καθώς όσα αφορούν την απόρριψη αποβλήτων από κατασκευές εμπίπτουν σε ρυθμίσεις κανονισμού του νόμου 185 του 2011. «Τους κανονισμούς δεν μπορεί να τους αλλάξει η Βουλή, τον κανονισμό πρέπει να τον αλλάξει μόνο η Κυβέρνηση», εξήγησε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι η Κυβέρνηση αδυνατεί να εφαρμόσει τη νομοθεσία. «Η κατάσταση για την οποία όλοι γινόμαστε μάρτυρες είναι τραγική, με απορρίψεις παράνομων υλικών, με απορρίψεις υλικών σε ποταμούς, σε γκρεμούς, γενικά στην ύπαιθρο», είπε. «Καλούμε την Κυβέρνηση, το Τμήμα Περιβάλλοντος, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους που πρέπει για να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα εφαρμοστεί», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι θα πρέπει το κράτος, όλες οι υπηρεσίες, να συνεργαστούν για να εξεταστούν τα ζητήματα που τέθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, όπως οι καταγγελίες ότι οχήματα δεν έχουν εγκαταστήσει GPS για να υπάρχει ιχνηλάτηση.

Πρόσθεσε, δε, ότι και η Αστυνομία θα πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθώς αναφέρθηκε ότι κάποιοι φοβούνται να προχωρήσουν σε καταγγελίες. «Αν χρειάζεται ακόμη και η Βουλή να προχωρήσει σε αυστηροποίηση των ποινών, είμαστε έτοιμοι να το εξετάσουμε», κατέληξε ο κ. Αλαμπρίτης.

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, υπογράμμισε ότι «υπάρχει πρόβλημα το οποίο γιγαντώνεται με γεωμετρική πρόοδο», λέγοντας ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής έγινε παραδοχή από τους εμπλεκόμενους ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Σημείωσε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει μόνο 13 επιθεωρητές για να καλύψει ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπάρχουν περίπου 2.500 εργολάβοι που πρέπει να ελέγχονται για απορρίψεις υλικών.

«Πρέπει να δοθούν κίνητρα για περισσότερες ιδιωτικές μονάδες, να αυξηθούν τα πράσινα σημεία, να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές να δώσουν καθήκοντα σε περισσότερες επιθεωρητές», ανέφερε ο κ. Σαββίδης. Σημείωσε, δε, ότι ακόμα και με τον διορισμό των 177 υπαλλήλων από τις τοπικές αρχές, σε άλλες επαρχίες υπάρχουν περισσότεροι επιθεωρητές και σε άλλες λιγότεροι.

Ανέφερε, επίσης, ότι ο ίδιος δέχθηκε καταγγελία ότι το παλιό στρατόπεδο στην Πόλη Χρυσοχούς έχει μετατραπεί σε χώρο για μπάζα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, και πρόσθεσε ότι σήμερα διαπίστωσε, έπειτα από ερώτηση, ότι δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε άδεια για κάτι τέτοιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ