Κλειστό θα είναι για ένα περίπου μήνα, τμήμα της λεωφόρου Μαζωτού στη Δρομολαξιά, στα πλαίσια κατασκευής της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας «Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ3: Υπόλοιπο Κίτι – Περβόλια».

Σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟ) Λάρνακας αναφέρεται ότι «η λεωφόρος Μαζωτού θα κλείσει αύριο 4 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 2 Οκτωβρίου. Για την διακίνηση των οχημάτων θα υπάρχει οδική σήμανση».

Συγκεκριμένα, «από Κίτι προς Μαζωτό η πρώτη εκτροπή που δίνεται είναι από τη λεωφόρο Τερσεφάνου όπου μέσω της οδού Διός καταλήγει εντός της λεωφόρου Μαζωτού, ενώ η δεύτερη εκτροπή είναι μέσω της οδού Αγίου Θωμά. Οι διερχόμενοι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις προειδοποιητικές πινακίδες και τα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης που έχουν συμφωνηθεί με τις αρμόδιες Αρχές».

Διευκρινίζεται ότι «πριν το κλείσιμο των δρόμων εξασφαλίζεται η ενυπόγραφη έγκριση της τροχαίας, των αρμόδιων Δημοτικών/Κοινοτικών αρχών και του Μηχανικού, αφού τα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης καθορίζονται/ υποδεικνύονται από την Αστυνομία σε συνεννόηση με τις Τοπικές Αρχές και εφαρμόζονται από τον ΕΟΑ Λάρνακας στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών έργων».

Ο ΕΟΑ «απολογείται για ταλαιπωρία που ενδεχομένως να υποστούν οι πολίτες από το κλείσιμο της λεωφόρου Μαζωτού».

Πηγή: ΚΥΠΕ