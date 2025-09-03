Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με τον καιρό να παραμένει κυρίως αίθριο τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, ενώ το Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 βαθμούς στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.