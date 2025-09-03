"Καμία αυτεπάγγελτη ποινική έρευνα ή παρέμβαση μπορεί να εκκινήσει από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), όταν η EPPO έχει εκκινήσει διερεύνηση υπόθεσης", σε σχέση με το έργο του Τερματικού Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Κύπρο, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για παραφιλολογία και ανακριβείς πληροφορίες και τοποθετήσεις που αφορούν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας "και που από χθες διατυπώνονται από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και άλλους για το θέμα του έργου του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου", ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι στις 28 Μαρτίου 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διά επιστολής της, ότι, ασκώντας τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, έχει εκκινήσει τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας για διάπραξη τυχόν ποινικών αδικημάτων από την αναθέτουσα Αρχή, ή/και τον εργολάβο, ή/και άλλους εμπλεκομένους, στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του έργου του Τερματικού Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Κύπρο.

Προσθέτει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, «αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφασίσει να ασκήσει την αρμοδιότητά της, οι αρμόδιες εθνικές Αρχές δεν ασκούν τη δική τους αρμοδιότητα για την ίδια εγκληματική συμπεριφορά».

«Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνάς της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώσει ότι πτυχή σε υπόθεση που εξετάζει δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές Αρχές για τυχόν περιστατικά που ενδέχεται να συνιστούν αξιόποινη πράξη, βάσει του αντίστοιχου εθνικού δικαίου», προσθέτει.

Σημειώνει πως ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εκπροσωπήθηκε χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας από Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, θέση η οποία, μετά τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, είναι η υψηλότερη βαθμίδα στην οποία υπηρετεί νομικός λειτουργός στη Νομική Υπηρεσία.

«Η εν λόγω Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ως η Προϊστάμενη του Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων ήταν η πλέον αρμόδια νομική λειτουργός, κατά την κρίση του Γενικού Εισαγγελέα, να τον εκπροσωπήσει στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας», καταλήγει.