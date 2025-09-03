Ο Κενάν Αγιάς θα μεταφερθεί στην Κύπρο στις 8 Σεπτεμβρίου, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ των γερμανικών και κυπριακών αρχών.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης του Κενάν Αγιάς αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι ο Αγιάς «ανυπομονεί να επιστρέψει στη δεύτερη πατρίδα του, την Κύπρο, και να συναντήσει τους ανθρώπους, που αγωνίστηκαν γι’ αυτόν και έδειξαν αλληλεγγύη τα τελευταία δυόμισι χρόνια».

«Δυστυχώς, οι κυπριακές αρχές οφείλουν τώρα να εφαρμόσουν την απόφαση του Δικαστηρίου του Αμβούργου», σημειώνουν, τονίζοντας ότι θεωρούν την απόφαση αυτή «νομικά εσφαλμένη και παραβίαση των δικαιωμάτων του βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

«Παρά τις συνθήκες αυτές, η υπεράσπιση δεν είχε άλλη νομική επιλογή από το να ζητήσει την εκτέλεση αυτής της εσφαλμένης απόφασης στην Κύπρο, ώστε ο Κενάν Αγιάς να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό», επισημαίνεται. Ωστόσο, προστίθεται ότι «ο Κενάν Αγιάς θα συνεχίσει να μάχεται κατά της απόφασης του Αμβούργου και θα την προσβάλει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». «Μόλις, όμως, ο Κενάν Αγιάς βρεθεί στην Κύπρο, θα εναπόκειται στις κυπριακές αρχές να αποφασίσουν, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, πόσο χρόνο ακόμη πρέπει να εκτίσει», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο Κενάν Αγιάς ουδέποτε κατηγορήθηκε ή καταδικάστηκε για οποιοδήποτε βίαιο αδίκημα, κι όμως κρατήθηκε στη Γερμανία υπό αυστηρές αντιτρομοκρατικές συνθήκες για περισσότερο από δύο χρόνια. Επομένως, ο Κενάν έχει ήδη εκτίσει υπερβολικά μεγάλο διάστημα λόγω της αδιάκοπης δίωξης του κουρδικού κινήματος από τη Γερμανία», υπογραμμίζεται.

Καταληκτικά, οι δικηγόροι υπεράσπισης του Κενάν Αγιάς εκφράζουν τη βεβαιότητα «ότι οι αρμόδιες κυπριακές αρχές θα λάβουν αυτό υπόψιν και θα τον αποφυλακίσουν το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο».