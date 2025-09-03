Την έντονη απογοήτευσή του για την ανακοίνωση της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού, που αφορά σε αναστολή των εργασιών της, η οποία επηρεάζει 25 σχολικές μονάδες θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς, εκφράζει, σε σημερινή ανακοίνωση του, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού αυξήθηκε κατά 14% και ειδικότερα όσον αφορά στο ποσό για τις συντηρήσεις, έχει σχεδόν διπλασιαστεί από €132.000 σε €250.000.

Παράλληλα, το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι αναμένει από τη Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της για αναστολή εργασιών, καθώς τέτοιες ενέργειες, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να προκαλούν σοβαρά προβλήματα εις βάρος της εκπαίδευσης και ειδικότερα των μαθητών.

Στην ανακοίνωση του, το Υπουργείο προσθέτει ότι η Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού λειτουργεί εκβιαστικά προς το ΥΠΑΝ και εις βάρος των μαθητών και των οικογενειών τους, βασίζοντας την απόφασή της σε ανυπόστατους ισχυρισμούς.

«Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι σε σχέση με τον ισχυρισμό για την υποστελέχωσή της σε Επιμελητές, ο οποίος προβάλλεται ως η κυριότερη αιτία που οδήγησε στην απόφασή της, στη Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού αναλογούν, βάσει κριτηρίων, που εφαρμόζονται σε όλες τις Σχολικές Εφορείες, 5 υπάλληλοι και στελεχωνόταν μέχρι 30.8.2025 με ακριβώς τόσους. Έπειτα από παραίτηση υπαλλήλου και πριν καν ληφθεί η επιστολή της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού (ημερ. 25.8.2025) με αίτημα για αντικατάστασή του, το ΥΠΑΝ, παρά τη γενική υποστελέχωση σε Επιμελητές, προέβη αμελλητί στις απαραίτητες διευθετήσεις για ενίσχυση της εφορείας με πρόσθετες ώρες Επιμελητή (ήτοι Επιμελητή που υπηρετεί σε δύο υπηρεσίες εξ ημισείας)», σημειώνει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού έλαβε απροειδοποίητα την αδικαιολόγητη απόφαση για αναστολή των εργασιών της.

«Η εφορεία ενημερώθηκε με επιστολή του ΥΠΑΝ ημερ. 1.9.2025 (η οποία απεστάλη πριν το ΥΠΑΝ ενημερωθεί για την εν λόγω απόφασή της) ότι η εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του παραιτηθέντα υπαλλήλου κρίθηκε αδύνατη λαμβανομένου υπόψη του περιορισμένου αριθμού Επιμελητών και του γενικότερου προβλήματος υποστελέχωσης σε Επιμελητές για το οποίο οι Πρόεδροι των Σχολικών Εφορειών και οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων ενημερώθηκαν αναλυτικά με εγκύκλιο επιστολή ημερ. 8.8.2025», προσθέτει.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι έχει ήδη εγκύψει στην επίλυση του εν λόγω προβλήματος, με συγκεκριμένες προτάσεις.

«Περαιτέρω, οι αναφορές της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού σε μη ασφαλείς κτιριακές εγκαταστάσεις είναι αβάσιμες και δεν στηρίζονται σε οποιαδήποτε μελέτη από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Όπως τονίστηκε στο Δήμαρχο Κουρίου και τον Πρόεδρο Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 21.8.2025 στο ΥΠΑΝ, για τα θέματα ασφαλείας το ΥΠΑΝ ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική και οι εφορείες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της εγκυκλίου Τ.Υ. 1/23 και της εγκυκλίου επιστολής ημερ. 1.7.2025», σημειώνει.

Σε αυτές, συνεχίζει το Υπουργείο στην ανακοίνωση του, περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα και οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν οι Σχολικές Εφορείες για την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών, ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παράλληλα υπενθυμίζεται ότι, η κάθε Εφορεία, έχει την εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τους Περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2021 (Ν. 108(Ι)/1997), να διεκπεραιώνει εργασίες που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και υγείας, χωρίς να αναμένεται η εκ των προτέρων έγκριση του ΥΠΑΝ, ακολουθώντας τις νενομισμένες διαδικασίες.

«Ως αναφέρθηκε στη σύσκεψη της 21.8.2025, ο προϋπολογισμός της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού αυξήθηκε κατά 14% και ειδικότερα όσον αφορά στο ποσό για τις συντηρήσεις, έχει σχεδόν διπλασιαστεί από €132.000 σε €250.000», προσθέτει.

Το ΥΠΑΝ επισημαίνει ότι αναμένει από τη Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της για αναστολή εργασιών καθώς τέτοιες ενέργειες, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να προκαλούν σοβαρά προβλήματα εις βάρος της εκπαίδευσης και ειδικότερα των μαθητών.

«Οποιαδήποτε αιτήματα ή ανάγκες ή/και προβλήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μέσω διαβούλευσης και συζητήσεων, πλαίσιο στο οποίο το ΥΠΑΝ είναι σε συνεχή ετοιμότητα. Δεν βοηθούν κανένα τέτοιου είδους εκβιαστικές ενέργειες που αποβαίνουν εις βάρος των μαθητών. Το ΥΠΑΝ καλεί τη Σχολική Εφορεία σε εκ νέου συζήτηση, με στόχο τόσο την άμεση όσο και μεσοπρόθεσμη διαχείριση των θεμάτων, προς όφελος των παιδιών και με στόχο προτεραιότητας την ομαλή έναρξη των σχολείων», καταλήγει το Υπουργείο, στην ανακοίνωση του.

