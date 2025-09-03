Ανακοίνωση για τον θάνατο του δημοσιογράφου Μπάμπη Ράκη, αναφέρει σε ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 93 ετών, απεβίωσε χθες ο βετεράνος δημοσιογράφος Μπάμπης Ράκης. Ο μεταστάς υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για δεκαετίες τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αυστραλία όπου μετανάστευσε για αρκετά χρόνια μέχρι την αφυπηρέτηση και τον επαναπατρισμό του. Ο Μπάμπης Ράκης υπήρξε από τα πρώτα στελέχη της εφημερίδας «Χαραυγή», ενώ διατέλεσε και συνεργάτης του ΡΙΚ. Συνεργάστηκε επίσης με τις εφημερίδες «Νεολαία» και «Εργατικό Βήμα» και το περιοδικό «Νέα Εποχή». Το ενδιαφέρον του για τα κοινά ήταν αδιάπτωτο μέχρι το βαθύ γήρας, ενώ περιέβαλε με την αγάπη και την στήριξή του την Ένωση Συντακτών Κύπρου διαχρονικά.

Στην Αυστραλία μετανάστευσε το 1975 όπου και παρέμεινε μέχρι το 2000. Αρχικά εργάστηκε στην ομογενειακή εφημερίδα του Σίδνεϋ «Ο Ελληνικός Κήρυκας». Το 1983 προσελήφθη ως δημοσιογράφος-εκφωνητής στην ελληνική εκπομπή του κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού της Αυστραλίας S.Β.S. Εργάστηκε εκεί ως αρχισυντάκτης-εκφωνητής μέχρι την αφυπηρέτησή του. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στα Περβόλια Λάρνακας.

Ο Μπάμπης Ράκης έχει θητεία και στα κυπριακά γράμματα, αφού ασχολήθηκε με την πεζογραφία, εκδίδοντας δύο συλλογές διηγημάτων στα νιάτα του και ένα μυθιστόρημα, το «Η Σμυρνιά του καταυλισμού», μόλις το 2018.

Η σορός του μεταστάντος θα μεταφερθεί στην Αυστραλία όπου και θα τελεστεί η κηδεία του. Εκεί ζουν όλοι οι οικείοι του, παιδιά και εγγόνια. Το ΔΣ της ΕΣΚ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Μπάμπη Ράκη και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον εκτιμούσαν.