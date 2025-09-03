Κλειστή προσωρινά είναι γύρω στις 9.15 το πρωί της Τετάρτης, η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο ύψος της Μουτταγιάκας, μετά από πτώση χώματος και χαλικιών, από διερχόμενο φορτηγό όχημα.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που προβαίνουν σε ενέργειες για καθαρισμό του δρόμου. Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω της δεξιάς λωρίδας του δρόμου.

Η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.