Υπό κράτηση τέθηκε μια 35χρονη, ύποπτη για απόσπαση χρηματικού ποσού, σχεδόν 112 χιλιάδων ευρώ, από εταιρεία στην οποία εργαζόταν, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής από υπάλληλο, χρηματικού ποσού 111.928 ευρώ, κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2025, προέκυψε μαρτυρία εναντίον της 35χρονης, η οποία εργαζόταν ως υπεύθυνη εισπράξεων.

Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτηση της για περίοδο οκτώ ημερών.

Πηγή: ΚΥΠΕ