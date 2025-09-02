Τη λύπη της για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η προηγούμενη συνεδρία στη Βουλή για τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Λεμεσό, εκφράζει η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), κάνοντας, παράλληλα, σε έκκληση προς Βουλή και Κυβέρνηση για διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας για τα αίτια και τις ευθύνες της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας, παρά την προσδοκία για σαφείς απαντήσεις και ουσιαστική συζήτηση, δεν υπήρξε επαρκής τοποθέτηση από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ενώ σημαντικός χρόνος αφιερώθηκε σε συζητήσεις που δεν επέτρεψαν να προχωρήσει η διερεύνηση σε βάθος.

Ως αποτέλεσμα, αναφέρει η ΟΠΟΚ, δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν με τεκμηριωμένες προτάσεις και εμπειρία.

Η ΟΠΟΚ εκφράζει την ελπίδα ότι στην επόμενη συνεδρία θα δοθεί ο λόγος σε όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων, με στόχο την πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση παρόμοιων κρίσεων στο μέλλον.

Η Ομοσπονδία καλεί τη Βουλή και την Κυβέρνηση όπως διασφαλίσουν διαφάνεια και λογοδοσία για τα αίτια και τις ευθύνες της πυρκαγιάς, ενισχύσουν θεσμικά τη συμμετοχή των περιβαλλοντικών οργανώσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προχωρήσουν σε πολιτικές πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων με βάση την επιστημονική γνώση και τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Πηγή: ΚΥΠΕ