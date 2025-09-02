Η μητέρα βρέφους που φέρεται να κακοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο μίλησε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι. Καταγγέλλει αδιαφορία και καθυστέρηση των αρμόδιων αρχών, παρά την ιατροδικαστική έκθεση του κ. Ματσάκη η οποία μιλά για τραύματα μη συμβατά με απλή πτώση.

Αρχικά η μητέρα του βρέφους ανέφερε ότι «το παιδί έχει ακόμη κάποιες φοβίες, φαίνεται από τον ύπνο του. Δεν ξέρουμε σε μεταγενέστερο στάδιο, τι τραύματα μπορεί να του αφήσουν, αφού στην ουσία το παιδί αυτή την στιγμή δεν μιλάει. Εξακολουθεί να ξυπνάει τα βράδια, σπαράζοντας, κλαίγοντας, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αιτία. Απευθυνθήκαμε σε ψυχολόγο μέσω του γενικού σχεδίου υγείας της Κύπρου. Όμως δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει, διότι ακόμη το παιδί δεν μιλάει και δεν μπορεί να εκφραστεί. Όποτε πρέπει να περιμένουμε να μεγαλώσει και να παρουσιάσει κάποιες παράξενες συμπεριφορές».

Η μητέρα έγραψε διάφορες επιστολές προς το κράτος. «Εμείς ζητούσαμε από την αστυνομία να εξεταστεί το παιδί μας από ιατροδικαστή. Μας απάντησαν όμως πως εξετάζουν μόνο σεξουαλικά κακοποιημένα άτομα ή αποθανόντες.Αποφασίσαμε να πάμε ιδιωτικά γιατί τα τραύματα του παιδιού ήταν πάρα πολλά για μι απλή πτώση. Σύμφωνα με την έκθεση του κ. Ματσάκη, τα πράγματα που είχε δεν προέρχονταν από απλή πτώση, αλλά η υπόθεση έπρεπε να διερευνάται ως κακοποίηση βρέφους. Η αστυνομία έκανε τις έρευνες, τις έστειλε στον γενικό εισαγγελέα και ο τελευταίος αποφάσισε πως η διευθύντρια θα οδηγείτο στο δικαστήριο για αμέλεια και όχι για πραγματική σωματική βλάβη όπως ζητούσαμε εμείς. Να πω όμως ότι, η αμέλεια τιμωρείται απλά με 500 ευρώ μόνο. Στις 7/4 στείλαμε επιστολή στον γενικό εισαγγελέα, με κοινοποίηση στον Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και στον Αρχηγό της Αστυνομίας, αιτηθήκαμε να επανεξεταστεί το κατηγορητήριο της διευθύντριας, από τότε καμία ανταπόκριση. Από τις 29 Μαΐου μέχρι τις 25 Αυγούστου στείλαμε 7 επιστολές ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, έστω ότι έχει ληφθεί το αίτημα μας».

Για το αν το νηπιαγωγείο λειτουργεί κανονικά και εργοδοτείται ακόμη η διευθύντρια εκεί απάντησε ότι εξ όσων γνωρίζει το νηπιαγωγείο λειτουργεί κανονικά. Δεν γνωρίζει όμως σίγουρα αν διευθύνει ακόμη το νηπιαγωγείο. «Λογικά όμως θα είναι δουλεύει εκεί» είπε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας η μητέρα του βρέφους για τα επόμενα βήματα είπε ότι «Εκτός από τον Γενικό Εισαγγελέα, έχουμε στείλει και στην ιατροδικαστική. Καμία απάντηση. Ακόμη, στείλαμε επιστολές μέσω τις επιτρόπου του παιδιού στο Υπουργείο Υγείας και άλλους αρμόδιους φορείς. Μηδενική ανταπόκριση από όλους. Επιδεικνύουν πλήρη αδιαφορία ακόμη και στην Επίτροπο του παιδιού. Ο Γενικός Εισαγγελεάς έχει παραμερίσει πλήρως την ιατροδικαστική έκθεση του κ. Ματσάκη για κακοποίηση. Είμαι απογοητευμένη και στεναχωρημένη από όλους τους».