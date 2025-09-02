Με τον Σεπτέμβρη να σηματοδοτεί την επιστροφή στα θρανία, το «Back to school» επιστρέφει δυναμικά. Η αγορά προσφέρει επιλογές για κάθε πορτοφόλι, και οι έξυπνες, στοχευμένες αγορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

«Όσον αφορά τις τιμές των ειδών των όποιον ενδιαφέρονται οι περισσότεροι γονείς για να αποκτήσουν για τα παιδιά τους . Θα έλεγα ότι κινούνται στα πλαίσια που είχαμε και την περσινή χρονιά. Το πόσα χρήματα θα ξοδέψει ένας γονέας επαφίεται 100% πάνω στον γονέα. Υπάρχουν τιμές για όλα τα βαλάντια δεν χρειάζεται κάποιος να πάει και να ξοδέψει πολλά χρήματα. Εξαρτάται πόσο υπερβολικοί θέλουμε να είμαστε εμείς για να δούμε πόσα θα ξοδιάσουμε», δήλωσε ο Άκης Χρήστου, υπεύθυνος Σολώνειου Βιβλιοπωλείου.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών που πραγματοποίησε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών για την αγορά σχολικών ειδών, παρατηρείται μεγάλο εύρος τιμών, με την ύπαρξη τόσο οικονομικών όσο και ακριβών επιλογών. Τι θα περιλαμβάνει φέτος το καλάθι του μαθητή;

Σχολικά Είδη

Σχολική τσάντα €4,99-€209,95

Σχολική κασετίνα €0,59-€44,95

Σχολικά Προϊόντα

Μολύβια, Στυλό, Μαρκαδόροι, Σβηστήρια, Ξύστρα, Γόμες, Ρίγα €0,35-€14,99

Τετράδια 50 και 100 φύλλων €0,32- €12,99

Φάκελος αρχειοθέτησης €0,38-€5,39

Σχολική Ένδυση

Σχολικές φανέλες και πουκάμισα €3,99-€48,00

Σχολικά παντελόνια €11,00-€26,00

Σχολικές φούστες €5,99-€22,95

Συνολικό ελάχιστο κόστος ανά μαθητή €22,67

Συνολικό μέγιστο κόστος ανά μαθητή €362,27

Ο Σύνδεσμος καλεί το κοινό, πριν από την αγορά σχολικών προϊόντων, να πραγματοποιεί έρευνα αγοράς, τόσο για σκοπούς σύγκρισης τιμών όσο και για έλεγχο της ποιότητας. Γονείς και μαθητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε πλήθος προϊόντων, με τιμές για όλα τα βαλάντια. Ενώ τα σχολικά είδη θα πρέπει να αξιοποιούνται ως εργαλεία μάθησης και όχι ως μέσα επίδειξης.