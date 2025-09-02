Θα παραλύσουν τα πάντα στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η παναπεργία στο πλαίσιο της διεκδίκησης της διατήρησης της ΑΤΑ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις εργοδοτικές οργανώσεις, υιοθετώντας «εκτός πλαισίου» θέσεις.

«Το συνδικαλιστικό κίνημα του τόπου μας σήμερα, για ακόμα μια φορά, έχει επαναβεβαιώσει την ετοιμότητα των εργαζομένων να δώσουμε τη μάχη για την ΑΤΑ», δήλωσε η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τονίζοντας ότι στόχος είναι να μην αλλοιωθεί η φιλοσοφία του θεσμού.

Στις 11 Σεπτεμβρίου και εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου θα απεργήσει ο κατασκευαστικός τομέας, ξενοδοχειακός τομέας, ο δημόσιος, ο ημιδημόσιος, ο εκπαιδευτικός, νοσοκομεία, λιμάνια, ΜΜΜ, ΜΜΕ.

Να σημειωθεί ότι πάντα λαμβάνονται υπόψη οι ουσιώδεις υπηρεσίες και λαμβάνονται πάντα μέτρα για προσωπικό ασφάλειας.