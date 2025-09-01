Σε κινητοποίηση τέθηκαν, αργά το απόγευμα, πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε ανοικτό χώρο, παρά την κοινότητα Κλωνάρι, της επαρχίας Λεμεσού. Η φωτιά οριοθετήθηκε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, στις 18:28, δυο πυροσβεστικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σταθμού Υπαίθρου Επταγώνιας, ανταποκρίθηκαν για κατάσβεση φωτιάς σε δυο εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων (αγριοχαρουπιές), παρά τη κοινότητα Κλωνάρι.

Το έργο πυρόσβεσης υποστήριξε το Τμήμα Δασών με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και 12 άτομα προσωπικό, τα κοινοτικά συμβούλια Σανίδας και Κελλακίου, με Κινητή Μονάδα Πυρόσβεσης, ως επίσης και το Οργανωμένο Εθελοντικό Σύνολο Κίτας Weather με επίσης μια Κινητή Μονάδα Πυρόσβεσης.

Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε λίγη ώρα αργότερα με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να προχέουν σε τελικές κατασβέσεις.

