Η παροχή εύλογων προσαρμογών στους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και στους εκπαιδευτικούς που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία δεν αποτελεί παραχώρηση, αλλά επιβεβλημένη υποχρέωση του Κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωση η ΚΥΣΟΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η επιτυχία μιας κοινωνίας μετριέται από την ικανότητα και την ετοιμότητά της να παρέχει σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως θεμάτων υγείας ή αναπηρίας, τα εχέγγυα, ώστε να καθίστανται ενεργοί πολίτες.

Διερωτάται παράλληλα με ποιο τρόπο ο πολίτης με αναπηρία, θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας και τον παραγωγικό ιστό της χώρας, όταν οι εργοδότες δεν παρέχουν εύλογες προσαρμογές και αν ο εργοδότης που είναι η Πολιτεία, παρουσιάζεται άτεγκτος, "γυρίζοντας προκλητικά την πλάτη προς τους πολίτες με αναπηρία, είτε τους γονείς παιδιών με αναπηρίες, είτε χρόνιες ασθένειες, που είναι εκπαιδευτικοί".

Σύμφωνα με την ΚΥΣΟΑ, τις περισσότερες φορές η αναπηρία δεν εμφανίζεται και δεν προκύπτει μετά τον μόνιμο διορισμό τους, αλλά είναι παρούσα και όταν αυτοί εργάζονται ως συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί.

"Συνεπώς, το Κράτος είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει τις απαιτούμενες, εύλογες προσαρμογές, καθώς όπως είναι αντιληπτό, η αναπηρία και οι δυσκολίες που προκύπτουν από αυτή, δεν δύναται δια μαγείας να εξαφανιστούν μέχρι, να καταστεί μόνιμος ο διορισμός τους", αναφέρει.

Υπενθυμίζει ότι είχε συνάντηση με αρμόδιους φορείς για το θέμα και ότι σήμερα, ένα και πλέον μήνα μετά τη συνάντηση "και παρά τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε, δεν έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη για συμπερίληψη ειδικού κριτηρίου για τοποθέτηση εντός έδρας των εκπαιδευτικών με αναπηρία και των εκπαιδευτικών με παιδιά με αναπηρίες, είτε χρόνιες ασθένειες".

Πηγή: ΚΥΠΕ