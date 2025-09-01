Οι επιχειρήσεις μεταφορών και οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί που χρησιμοποιούν οχήματα με ψηφιακό ή ευφυή ταχογράφο θα πρέπει να μεταφορτώνουν τα δεδομένα που καταγράφονται στους ταχογράφους και στις κάρτες οδηγών κάθε 90 και 28 ημέρες, αντίστοιχα, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Όπως αναφέρουν, για τη μεταφόρτωση των δεδομένων, απαιτείται η έκδοση κάρτας επιχείρησης. Η κάρτα εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του. Επίσης, απαιτείται αγορά ειδικού εξοπλισμού για μεταφόρτωση των δεδομένων από τον ταχογράφο και την κάρτα οδηγού ή συνεργασία με επιχειρήσεις/φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ταχογράφου. Κατάλογος επιχειρήσεων/φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ταχογράφου είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Τονίζεται ότι για να είναι εφικτή η μεταφόρτωση δεδομένων από τον ταχογράφο, θα πρέπει να συνδεθεί ο ψηφιακός ή ευφυής ταχογράφος κάθε οχήματος με την επιχείρηση ή τον αυτοαπασχολούμενο οδηγό. Η σύνδεση ταχογράφων και επιχείρησης επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση της κάρτας επιχείρησης στους ταχογράφους των οχημάτων. Σχετικά βίντεο είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, με τον πιο πάνω τρόπο διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων που καταγράφονται στον ταχογράφο, αφού επιτρέπεται η πρόσβαση στα δεδομένα και η μεταφόρτωσή τους μόνο στον κάτοχο της κάρτας επιχείρησης με την οποία είναι συνδεδεμένος ο ταχογράφος.

Τα δεδομένα που μεταφορτώνονται από τον ταχογράφο και την κάρτα οδηγού, μαζί με άλλα έγγραφα, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα εργασίας των οδηγών, φυλάσσονται για 2 έτη, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η μεταφόρτωσή των δεδομένων και η φύλαξή τους είναι ευθύνη της επιχείρησης μεταφορών και του αυτοαπασχολούμενου οδηγού. Σε περίπτωση που τα δεδομένα ζητηθούν από τις/τους επιθεωρήτριες/ες, θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα.

Πρόσθετες πληροφορίες, ενημερωτικό υλικό και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (22803108 και 25819402), βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, στην ειδική ενότητα «Ώρες Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών/Ταχογράφοι».

Πηγή: ΚΥΠΕ