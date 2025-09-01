Ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι με το τατουάζ και τις δηλώσεις του Αρχηγού της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Κύπρου, Νίκου Στυλιανού.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Dr. Sefa Karahasan σε ανάρτηση του στο X συγκρίνει τον πανηγυρισμό του Μερίχ Ντεμιράλ με το σύμβολο των «Γκρίζων Λύκων», με το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού.

Συγκεκριμένα έγραψε, «το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις. Μετά τον αγώνα μεταξύ Ελλάδας και ‘νότιας’ Κύπρου, ο Στυλιανού δήλωσε ότι «δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η Κύπρος είναι Ελλάδα».

Τα ΜΜΕ ανέδειξαν ότι ο Στυλιανού με το τατουάζ του έστειλε μήνυμα. Η UEFA είχε επιβάλει ποινή αποκλεισμού 2 αγώνων στον Μερίχ Ντεμιράλ για τον χαιρετισμό με το σύμβολο του λύκου μετά από γκολ», αναφέρει στην ανάρτηση του.

📍Rum Basketbol milli takımında oynayan Nikos Stylianou’nun Kıbrıs’ı Yunanistan gösteren dövmesi tartışmalara neden oldu.



Yunanistan ile güney Kıbrıs karşılaşması sonrasında açıklama yapan Stylianou, ‘’Kıbrıs, Yunanistan ayrımı olmadığını, Kıbrıs’ın Yunanistan olduğunu’’ öne… pic.twitter.com/rUnwcE8fsA — Dr. Sefa Karahasan (@sefakarahasan) September 1, 2025

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Στυλιανού σε δηλώσεις του στο Eurohoops, ανέφερε ότι «το τατουάζ μου δείχνει την Ελλάδα, τη χώρα που γεννήθηκα και την Κύπρο που είναι η χώρα που μεγάλωσα και είναι η καταγωγή μου. Το τατουάζ το έκανα στα 18 μου στην Αμερική».

