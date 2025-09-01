Σε ιδιωτικό χώρο φύλαξης κρατείται από χθες ο σκύλος που επιτέθηκε στο δίχρονο κοριτσάκι στους καταρράκτες του Φοινιού.

Σύμφωνα με τον λειτουργό τύπου της Αστυνομίας, Κυριάκο Θεοδώρου, σήμερα ο σκύλος αναμένεται να εξεταστεί από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ώστε να διαπιστωθεί η ράτσα του και η επικινδυνότητά του. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΡΙΚ , ο σκύλος επιτέθηκε στο παιδί αφού διέφυγε της προσοχής της ιδιοκτήτριάς του και δεν έφερε λουρί. Tο σκυλί φέρει μικροτσίπ και είναι εγγεγραμμένο στο σύστημα ως φυλή Αμερικανικό Σταφορντσάιρ. H συγκεκριμένη φυλή έχει κοινούς προγόνους με το Πιτ μπουλ και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες.

Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδώρου, η 24χρονη ιδιοκτήτρια η οποία συνελήφθη, αναμένεται να ανακριθεί και να κατηγορηθεί γραπτώς εντός της ημέρας.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου. Το παιδί φέρει διάφορα θλαστικά τραύματα στα πόδια και έγινε συρραφή.

Πηγή: ΡΙΚ