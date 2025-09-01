Τη φωτογραφία και τα στοιχεία άντρα ηλικίας 46 ετών, ο οποίος καταζητείται στα πλαίσια διερευνώμενης υπόθεσης σοβαρών αδικημάτων, δίνονται στη δημοσιότητα με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Πρόκειται για τον Μιχάλη Αντρέου, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης και καταζητείται.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας στο τηλέφωνο 22-24804060 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο του 2024 στην επαρχία Λάρνακα.