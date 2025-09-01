Σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του εργοστασίου ανακύκλωσης μετάλλων στην Αραδίππου, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη την περασμένη Παρασκευή 29 Αυγούστου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών προσώπων, προχώρησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους «με δεδομένο ότι η μονάδα ανακύκλωσης μετάλλων, που εδρεύει στην Αραδίππου, λειτουργεί χωρίς άδεια από το 2014, έδωσα οδηγίες στον Τομέα Επιβολής και προχώρησε άμεσα στην καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του ιδιοκτήτη, για το γεγονός ότι το υποστατικό δεν είναι αδειοδοτημένο».

Πρόσθεσε ότι «την ίδια ώρα δεν γνωρίζουμε γιατί το Τμήμα Περιβάλλοντος, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο δεν είχε τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, είχε παραχωρήσει στον ιδιοκτήτη του άδεια για συλλογή και διαλογή μετάλλων για ανακύκλωση».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, είπε πως σε πολύ κοντινή απόσταση εργάζονται δύο εταιρείες την ίδια δραστηριότητα, δηλαδή συλλογή και διαλογή μετάλλων για ανακύκλωση. Ανέφερε πως πέρσι είχε σημειωθεί έκρηξη στο ένα εργοστάσιο και την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε η έκρηξη στο άλλο υποστατικό.

Πρόσθεσε πως «οι ιδιοκτήτες των δύο υποστατικών, είχαν αγοράσει το 2014 ένα χωράφι και τοποθετούσαν μέσα παλιοσίδερα. Ταυτόχρονα υπέβαλαν αιτήσεις προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας».

Ωστόσο, συνέχισε, «το 2019 το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε, δια του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε διαδικασία για αναστολή εργασιών των εργοστασίων, ενώ το 2022 οι δικηγόροι των ιδιοκτητών ζήτησαν παράταση, με το Τμήμα Περιβάλλοντος να αρνείται κάτι τέτοιο, προχωρώντας σε δικαστική διαδικασία».

Ανέφερε ακόμα ότι «το 2023 το Δικαστήριο επέβαλε στους ιδιοκτήτες χρηματικό πρόστιμο ύψους 600 ευρώ».

Όπως είπε ο κ. Πάρτου «μόλις ήρθε εις γνώση μου ότι τα συγκεκριμένα υποστατικά λειτουργούσαν χωρίς άδεια, απέστειλα επιστολή στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, γνωστοποιώντας το γεγονός. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αραδίππου, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα και να δούμε τι πρέπει να γίνει από πλευρές της τοπικής αρχής», κατέληξε.

