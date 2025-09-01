Η ζωή του Ρένου Ευαγγελάκη άλλαξε ριζικά ένα βράδυ, όταν ως νεοσύλλεκτος στρατιώτης βγήκε σε έξοδο με τους άλλους στρατιώτες. Χωρίστηκαν σε οχήματα, κι εκείνος επέλεξε να καθίσει στη θέση του συνοδηγού.

«Κάπου εκεί ζήσαμε τα πάντα», θυμάται. Το επόμενο που αντιλήφθηκε, ήταν το λευκό δωμάτιο του νοσοκομείου και τα χαμόγελα της οικογένειάς του που τον είδε να επιβιώνει.

Ο Ρένος υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αριστερή ημιπληγία και διάχυτες βλάβες στον αριστερό λοβό του εγκεφάλου. Οι γιατροί έδιναν μόλις 50% πιθανότητες να ζήσει και, ακόμη κι αν τα κατάφερνε, κινδύνευε να μείνει με σοβαρά νοητικά προβλήματα ή μόνιμες δυσκολίες στην ομιλία. «Είχα τραχειοστομία για να μου χορηγούν φάρμακα. Κινδύνευα να μη μιλήσω ποτέ ξανά», λέει.

Κι όμως, με τη δύναμη του Θεού, την αγάπη της οικογένειας και την αφοσίωση του θεραπευτικού προσωπικού, η ιστορία του είχε μια διαφορετική εξέλιξη. «Αν δεν ζήσεις λεπτό προς λεπτό ένα τέτοιο περιστατικό, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μόνο εσύ, η οικογένειά σου και όσοι ήταν δίπλα σου στην ανάρρωση», εξομολογείται.

Από αυτή την εμπειρία γεννήθηκε και το βιβλίο του. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου συγγραφέα. Όμως με τιμά ότι στα 30 μου χρόνια έγραψα το πρώτο μου βιβλίο. Περιγράφει τη ζωή μου από τη γέννηση, την περιπέτεια του ατυχήματος, τις επιτυχημένες και αποτυχημένες επεμβάσεις, αλλά και την ψυχολογική μου κατάρρευση και τελικά την αναγέννηση. Ήταν μια ανάγκη να βγάλω προς τα έξω αυτά που βίωσα, μια κάθαρση ψυχής».

Σήμερα, ο Ρένος στέλνει ένα μήνυμα σε κάθε οδηγό, «να προσέχεις τα λάθη των άλλων κυρίως. Να προβλέπεις τις κινήσεις τους, ώστε να μη βρεθείς εξ απροόπτου. Μπορεί να μη σταθείς τόσο τυχερός όσο εγώ. Εγώ επέζησα με δυσκολία, αλλά επέζησα».