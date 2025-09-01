Αμερικανός πολίτης τιμήθηκε ως «Πρέσβης Τουρισμού» της Αγίας Νάπας, αφού σε 40 χρόνια πραγματοποίησε πάνω από 100 επισκέψεις στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «ο Andrew Smith από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησε μέσα σε 40 χρόνια πάνω από 100 επισκέψεις στην Αγία Νάπα, τόπο που έχει αγαπήσει βαθιά όχι μόνο για τις χρυσές παραλίες και τη ζωντανή νυχτερινή ζωή, όπως ανέφερε ο ίδιος, αλλά και για τη φιλοξενία των ανθρώπων της».

Πρόσθεσε ότι «η Αγία Νάπα έχει γίνει το δεύτερο σπίτι του και ένας προορισμός όπου βρίσκει χαρά, έμπνευση και ξεκούραση».

Κατά τη διάρκεια τελετής, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Αυγούστου στο Δημαρχείο Αγίας Νάπας, «ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Χρίστου, τίμησε τον Αμερικανό επισκέπτη με αναμνηστική πλακέτα και το έμβλημα του «Πρέσβη του Τουρισμού».

Κατά την απονομή, ο Αντιδήμαρχος Αγίας Νάπας «ευχαρίστησε θερμά τον κ. Smith για την αφοσίωσή του, σημειώνοντας ότι με τα 100 και πλέον ταξίδια του έχει γίνει «ζωντανός πρεσβευτής» της Αγίας Νάπας σε όλο τον κόσμο».

Σημείωσε ακόμα ότι «πλέον ο κ. Smith δεν θεωρείται απλώς επισκέπτης, αλλά ενεργό μέλος της οικογένειας της Αγίας Νάπας».

Πηγή: ΚΥΠΕ