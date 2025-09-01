Ένα μικρό αεροσκάφος που βρίσκεται στην Ψιμολόφου κεντρίζει την προσοχή περαστικών και επισκεπτών.

Πίσω από αυτό κρύβεται μια συγκινητική ιστορία, καθώς ο αείμνηστος Γιώργος Τσέστος το αγόρασε μετά τη σύνταξή του, το μετέφερε στο χωριό και το επισκεύασε με κόπο. Σήμερα, η σύζυγός του Δώρα επιθυμεί να διατηρηθεί ως μνημόσυνο στη μνήμη του, ενώ το Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει τρόπους αξιοποίησής του ως τοπικό σημείο αναφοράς.

Όπως είπε το αεροπλάνο αυτό το είδε ο άντρα της, Γιώργος Τσέστος στις Βάσεις. «Όταν βγήκε σε σύνταξη το αγόρασε και το έφερε και το έφτιαξε. Έχει τώρα 7-8 χρόνια που πέθανε ήρθαν πολλοί για να τους το πουλήσω αλλά δεν του πουλώ διότι το έφερε με κόπο».

Ο κοινοτάρχης του χωριού μιλώντας στο Σίγμα είπε ότι «σίγουρα είναι σημείο αναφοράς, το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, γιατί όντως έρχεται πάρα πολύς κόσμος και βλέπει το αεροπλάνο. Θα το δούμε σε μια συνεδρία, πώς μπορούμε να το συντηρήσουμε, και από εκεί και πέρα να διαμορφώσουμε λίγο το χώρο, αλλά χωρίς να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε οικονομικά»