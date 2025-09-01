Eπί της διαδικασίας, είναι η πρόσκληση που δέχτηκε ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο περί τα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκη Ευσταθίου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως αφού άρχισε να εξετάζεται το υλικό που περιέχουν οι φάκελοι προσφυγής του Τυχικού, κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο από τους ίδιους τους συνοδικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου να κληθεί στην επόμενη συνεδρία που τοποθετείται στα μέσα Οκτωβρίου για να δώσει προφανώς κάποιες επεξηγήσεις σε θέματα που επιθυμούν να τον ρωτήσουν , όπως είπε.

Ερωτηθείς σχετικώς, ο κ. Ευσταθίου, ανέφερε πως ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει κληθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο παρά μόνο ο Τυχικός, προσθέτοντας πως στο παρόν στάδιο δεν φαίνεται να κληθεί κάποιος άλλος εκτός του Τυχικού.

Σύμφωνα είπε, «με την προσωπική μου εκτίμηση κύριο πρόσωπο θα είναι ο Τυχικός », προσθέτοντας πως αυτός προσέφυγε με την έκκλητο και επανέλαβε πως οι συνοδικοί θα χρειάζονται κάποιες επεξηγήσεις.

Κατόπιν τούτου, είπε ο κ. Ευσταθίου, και μετά την μετάβαση του Επισκόπου Τυχικού, θα αναμένουν να εκδοθεί η οποιαδήποτε απόφαση επί του εκκλήτου δηλαδή, εξήγησε, κατά πόσο γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται.

Όπως ανέφερε αν γίνει δεκτό, σημαίνει ότι ικανοποιείται το αίτημα του Επισκόπου Τυχικού και αν απορριφθεί σημαίνει ότι επικυρώνονται οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου σε σχέση με το θέμα αυτό.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε ότι ο Επίσκοπος Τυχικός είναι έκπτωτος από τον θρόνο στην Μητρόπολη Πάφου , ότι είναι Επίσκοπος και ότι έχει κληθεί στην Αρχιεπισκοπή για να τοποθετηθεί εκεί, εφόσον υπογράψει ομολογία πίστεως, το γνωστό λίβελο.

Ο Επίσκοπος Τυχικός έχει αναφέρει ότι η Ιερά Σύνοδος δεν λειτούργησε ως Δικαστήριο, και πως τον δικάσανε χωρίς να του δώσουν κατηγορητήριο, αλλά και πως δεν του έδωσαν την ευκαιρία να απολογηθεί αλλά και ούτε κλήθηκαν μάρτυρες.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ φέρουν τον Τυχικό να έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για την μετάβαση του στο Φανάρι ωστόσο αυτό που φέρεται να του έχει στοιχίσει πολύ, είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί. Μέχρι χθες Κυριακή δεν φέρεται να είχε λάβει πρόσκληση. Συνεχίζει δε, τον ταπεινό του βίο με προσευχή και ελπίδα, όπως αναφέρουν δικά του πρόσωπα.

