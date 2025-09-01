Η Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού ανακοίνωσε ότι «αναγκάζεται, με μεγάλη λύπη, να αναστείλει επ’ αόριστον τη λειτουργία της και να κατεβάσει ρολά από σήμερα Δευτέρα 1/9/25 λόγω υποστελέχωσης σε όλα τα τμήματα της».

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της, τα προβλήματα εστιάζονται σε τρεις τομείς: «Πρώτον μειωμένος αριθμός επιμελητριών, δεύτερον μειωμένος αριθμός τεχνικού προσωπικού και τρίτον έλλειψη υγειονομικού επόπτη».

Η Σχολική Εφορεία αναφέρει ότι «ένεκα των πιο πάνω, η λειτουργία της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσου, καθίσταται δύσκολη έως ακατόρθωτη γιατί δεν μπορούν 4 επιμελήτριες μόνο να εργάζονται αδιάκοπα για τον εξοπλισμό και την οικονομική διαχείριση 25 σχολείων, όπως επίσης ούτε 5 εργάτες και 1 επιστάτης να εξυπηρετήσουν 25 σχολικές μονάδες. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο ειδικότερα τώρα που είμαστε στο παρά πέντε για το άνοιγμα των σχολείων!».

Η ίδια τονίζει ότι «η απόφαση αυτή δεν είναι βεβιασμένη αλλά αποτελεί ύστατο μέτρο μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες επικοινωνίας με το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από συναντήσεις και επιστολές, οι οποίες δυστυχώς δεν τελεσφόρησαν».

Σύμφωνα με τη Σχολική Εφορεία, «η ανεπαρκής στελέχωση σε όλους τους τομείς της Σχολικής Εφορείας — από την επιμελήτρια μέχρι και τις τεχνικές υπηρεσίες — έχει οδηγήσει σε αδυναμία ουσιαστικής λειτουργίας της Εφορείας. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας, η κατάσταση παραμένει στάσιμη, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία 25 σχολικών μονάδων στη Δυτική Λεμεσό και η εξυπηρέτηση χιλιάδων μαθητών και γονέων».

Η ανακοίνωση καταλήγει με έκκληση: «Η Σχολική Εφορία Δυτικής Λεμεσού καλεί το Υπουργείο να προβεί άμεσα σε ενέργειες, ώστε να λυθεί το σοβαρότατο πρόβλημα στελέχωσης που αντιμετωπίζουμε σε ολους τους τομεις! Μέχρι τότε, η επ’ αόριστον αναστολή λειτουργίας είναι αναπόφευκτη».

Την ανακοίνωση υπογράφουν «ο Πρόεδρος και τα Μέλη Σχολικής Εφορίας Δυτικής Λεμεσού».