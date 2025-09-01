Εδώ και 65 χρόνια ο κ. Λεωνίδας Λεωνίδου κρατά ζωντανή μια παράδοση που σιγά σιγά χάνεται: τα μηναλλάγια.

Πρόκειται για μια παλιά μέθοδο πρόγνωσης του καιρού, που στηρίζεται αποκλειστικά στην παρατήρηση του ουρανού και των φυσικών φαινομένων στις αρχές Αυγούστου, ώστε να εξαχθούν οι προβλέψεις για ολόκληρο τον χρόνο. Μια πρακτική που υπήρξε πολύτιμη για τις παλαιότερες γενιές, τότε που η τεχνολογία δεν είχε ακόμη προσφέρει τα εργαλεία της σύγχρονης μετεωρολογίας.

Ο Λεωνίδου φιλοξενήθηκε στο Πρωτοσέλιδο, όπου μίλησε αναλυτικά για τις προβλέψεις του. Γενικά είπε ότι οι παρατηρήσεις που έχω κάνει φέτος μου έδειξαν ότι θα έχουμε πολύ καλό χειμώνα, να ξεχάσουμε τα περσινά και τα προπέρσινα. Τα μικρά φράγματα θα γεμίσουν 100%. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την πολύ υψηλή θερμοκρασία που έχουμε τα τελευταία χρόνια, ενώ εξέφρασε φόβους ότι μπορεί να φτάσουμε στο μέλλον στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, προβλέπει ότι τοπικές βροχές θα έχουμε 7 με 8 Σεπτεμβρίου και 14 με 20. Τα πρωτοβρόχια αναμένεται ότι θα είναι στις 14 Οκτωβρίου. Σημείωσε ότι «τα νερά τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο θα είναι πολλά και θα γεμίσουν μανιτάρια τα βουνά».

Τα πρώτα χιόνια σύμφωνα με τον Λεωνίδα Λεωνίδου θα είναι από τις 15 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Για τον Ιανουάριο σημείωσε ότι «θα έχουμε καταπληκτικές βροχές, θα μας πνίξουν οι βροχές και τα χιόνια. Θα έχουμε πολύ βαριές χιονοπτώσεις. Δεν έχω μηχανήματα, δεν είμαι προφήτης αλλά θα έχουμε ένα μέτρο χιόνι».

Αναλυτικά οι προβλέψεις:

