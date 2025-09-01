Η Αστυνομία, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, προχώρησε χθες στη σύλληψη δύο προσώπων στο πλαίσιο διερεύνησης των πιο πάνω αδικημάτων. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 37 ετών και γυναίκα ηλικίας 39 ετών.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία άνδρα ηλικίας 40 ετών, σύμφωνα με την οποία, στις 31 Αυγούστου 2025, ενώ βρισκόταν στην οικία του μαζί με τη 39χρονη, άγνωστος άνδρας, φορώντας κουκούλα και γάντια, εισήλθε στο σπίτι του και τον χτύπησε στο στήθος και στο κεφάλι.

Ο παραπονούμενος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

