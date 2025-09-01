Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα νοτιοδυτικά ισχυροί, 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα νοτιοδυτικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Στο ανατολικό μισό του νησιού δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση, αραιή ομίχλη ή και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση μέχρι την Τετάρτη και μη αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.