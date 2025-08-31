Στη σύλληψη 55χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Αμμοχώστου.

Εναντίον του εξασφαλίστηκε μαρτυρία για συνολικά είκοσι υποθέσεις διαρρήξεων, κλοπών και απόπειρας διάρρηξης, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 15 Απριλίου και 31 Αυγούστου 2025.

Ο 55χρονος συνελήφθη το πρωί σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.