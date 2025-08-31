Αντικατοχική εκδήλωση πραγματοποίησαν την Κυριακή οι Αχνιώτες οι οποίοι πορεύθηκαν μέχρι το συρματόπλεγμα και ατένισαν για ακόμα μια χρονιά τη γη τους ερειπωμένη και έρημη, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για αγώνα με στόχο την απελευθέρωση και επιστροφή στην πατρώα γη.

Οι Αχνιώτες συγκεντρώθηκαν γύρω στις 9:30 το πρωί έξω από το κοιμητήριο Δάσους Αχνας και στη συνέχεια πορεύτηκαν 400 μέτρα μέχρι το συρματόπλεγμα έξω από την κατεχόμενη Αχνα.

Έξω από την κατεχόμενη Αχνα, σε έδαφος των Βρετανικών Βάσεων, τελέστηκε δέηση για ανεύρεση των αγνοουμένων και απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών και τρισάγιο για τους πεσόντες του 1974 και απαγγέλθηκαν ποιήματα από λαϊκούς ποιητές της Άχνας.

Σε χαιρετισμό του ο αντιδήμαρχος Άχνας Νίκος Βασίλης ανέφερε ότι «είναι η 9η φορά που συγκεντρωνόμαστε σήμερα με την εικόνα της Αγίας Μαρίνας που μεταφέρθηκε από την κατεχόμενη εκκλησία της Άχνας, για να διαδηλώσουμε και να καταλάβουν οι Τούρκοι πως δεν θα ξεχάσουμε τα σπίτια και τις περιουσίες μας. Είναι δικά μας και θα τα διεκδικούμε όσα χρόνια και αν περάσουν μέχρι να επιστρέψουμε πίσω στα χώματα μας».

Στη συνέχεια επιδόθηκε ψήφισμα στον Ύπατο Αρμοστή της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο, ως μιας εκ των εγγυητριών δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου του 1959 με την ευκαιρία της μαύρης επετείου της κατάληψης της Κοινότητας από την Τουρκία.

Στο ψήφισμα, το οποίο απευθύνεται επίσης και στην Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρεται πως «το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής και θα λυθεί μόνο με την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων και των εποίκων από τα εδάφη της κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία εισέβαλε στρατιωτικά στην Κύπρο το 1974 για να αποκαταστήσει δήθεν την συνταγματική τάξη μετά το πραξικόπημα σαν εγγυήτρια δύναμη και χρησιμοποιώντας αυτή την ανυπόστατη δικαιολογία εκδίωξε δια της βίας από τις περιουσίες και τα σπίτια τους εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους».

Προστίθεται ότι «μετά από 51 χρόνια η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει παράνομα το 36% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαιτούμε από εσάς ως εγγυήτριες δυνάμεις να αναλάβετε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σας, τόσο ως προς την διασφάλιση της ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και ως προς την εφαρμογή και λειτουργία του Συντάγματος της».

Απαιτούμε, συνεχίζει το ψήφισμα «να ασκήσετε την επιρροή σας στην Τουρκία και να την αναγκάσετε να τερματίσει την κατοχή και να αποσύρει τα τουρκικά στρατεύματα και τους εποίκους ώστε όλοι οι πρόσφυγες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Απαιτούμε ακόμα να ασκήσετε την ανάλογη πίεση ώστε η κατεχόμενη Αχνα που είναι ερειπωμένη και ακατοίκητη να επιστραφεί άμεσα στους νόμιμους κατοίκους της».

Το ψήφισμα καταλήγει απαιτώντας «μία λύση με την οποία θα συμβιώσουμε ειρηνικά με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους ως ισότιμοι πολίτες ενός δημοκρατικού κράτους».

