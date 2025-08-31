Έκκληση προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη ώστε να δοθούν άμεσα οδηγίες για να τους σταλούν τα αποτελέσματα της έρευνας για το θάνατο του παιδιού τους, κάνουν οι γονείς του Γιάννη Λαμπίτση, ο οποίος ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ και έφυγε αναπάντεχα και απροσδόκητα σε ηλικία 33 ετών, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σε ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα, οι γονείς του Γιάννη Λαμπίτση αναφέρουν ότι «δεν έχει κανείς το δικαίωμα να καθυστερεί άλλο την αποκάλυψη της αλήθειας».

«Σήμερα, 31 Αυγούστου 2025, τρεις μήνες μετά τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού μας, δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη απάντηση», αναφέρουν και προσθέτουν ότι «τα συμπεράσματα της έρευνας έχουν εξαχθεί, αλλά εμποδίζεται η ανακοίνωσή τους».

Αναφέρουν επίσης ότι «η παρατεταμένη σιωπή δημιουργεί σε εμάς την οδυνηρή αίσθηση συγκάλυψης και προσπάθειας λήθης».

Στην επιστολή τους, οι γονείς του Γιάννη Λαμπίτση διερωτώνται κατά πόσο «έγινε πραγματικά ανεξάρτητη και αντικειμενική έρευνα, ή επρόκειτο για μια εσωτερική διαδικασία χωρίς διασφάλιση αμεροληψίας», κατά πόσον «μπορεί ποτέ ένας ιατρός που εργάζεται στο ίδιο νοσοκομείο να καταλογίσει ευθύνη ιατρικού λάθους σε συναδέλφους του» και «μήπως τελικά έχει εμπεδωθεί η λογική ότι οι ιατροί είναι άτρωτοι, χωρίς λογοδοσία και διαφάνεια».

Επιπλέον, θέτουν μια σειρά από «βασανιστικά» ερωτήματα, όπως, μεταξύ άλλων, γιατί ο Γιάννης, μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ, χρειάστηκε να επισκεφθεί τέσσερις φορές τα ΤΑΕΠ του συστήματος υγείας με υψηλό πυρετό και έντονη ταλαιπωρία, μέχρι να αποφασιστεί η εισαγωγή του και αναφέρουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν ζητούν χάρη, αλλά δικαιοσύνη και «τεκμηριωμένες απαντήσεις, εδώ και τώρα».

Τέλος, οι γονείς του Γιάννη παρακαλούν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ως γονιός και ο ίδιος, να κατανοήσει τον πόνο τους, αναφέροντας ότι η ψυχή του παιδιού τους «αξίζει δικαίωση».

