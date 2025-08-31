Επίσπευση του έργου των κυματοθραυστών για θωράκιση του παραλιακού μετώπου Πάφου και Γεροσκήπου ζητούν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Πάφου και οι Δήμοι Πάφου και Ιεροκηπίας, σημειώνοντας πως το έργο έχει ωριμάσει, ενώ αναφέρουν ότι θα μπορούσε να προκηρυχθεί τον Οκτώβριο του 2026.

Στο πλαίσιο πρόσφατης σύσκεψης των εμπλεκόμενων δημοτικών αρχών και φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο αποφάσισαν να αποστείλουν κοινή επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το έργο είναι πλέον ώριμο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Μάης. Οι κυματοθραύστες θα ξεκινούν από το ξενοδοχείο Φαέθων μέχρι το ξενοδοχείο Άναμπελ, είπε και συμπλήρωσε πως έχουν γίνει όλες οι διαβουλεύσεις.

Οι Δήμοι Πάφου και Ιεροκηπίας έχουν έρθει σε συνεννόηση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, είπε ενώ σημείωσε πως τόσο ο αρμόδιος Υπουργός όσο και η Διεύθυνση των Δημοσίων Έργων έχουν εκφράσει τη σύμφωνο γνώμη τους ότι μπορούν οι ίδιοι να προσφοροδοτήσουν το έργο. Υπολείπονται κάποια διαδικαστικά, όπως η διασφάλιση των κονδυλίων για να μπορέσει να προκηρυχθεί το έργο, είπε εκφράζοντας την ευχή αυτό να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου.

Αναφέρθηκε σε «αρκετά εμπόδια και δαιδαλώδεις διαδικασίες» στην πορεία του έργου, λέγοντας πως έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα.

Αρχικά είχε αναλάβει να «τρέξει» τη διαδικασία ο Δήμος Πάφου με τον Δήμο Ιεροκηπίας και με συντονιστή τον Δημοτικό Μηχανικό του Δ. Ιεροκηπίας, στην πορεία, όμως, διαφάνηκε ότι δεν ήταν εύκολο να παρακολουθηθεί το έργο λόγω έλλειψη εμπειρίας από τους δύο Δήμους, είπε .

Έτσι «ήρθαν σε επαφή μαζί με το Τμήμα Δημοσίων Έργων το οποίο έχει την εμπειρία» και έγινε αποδεκτό το αίτημα των δύο Δήμων, ενώ οι τελευταίες πινελιές έχουν να κάνουν με την ανάληψη, από πλευράς του Τμήματος, της προσφοροδότησης και προκήρυξης του έργου, κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου Ευριπίδης Λοϊζίδης σημείωσε πως οι μελέτες έχουν τελειώσει και για τον Δ. Πάφου και για τον Δ. Γεροσκήπου, προσθέτοντας πως είναι έτοιμα τα κατασκευαστικά σχέδια για το έργο των κυματοθραυστών. Ανέφερε ακόμη πως το έργο είναι ώριμο και σύμφωνα με την ενημέρωση που έτυχαν από τους δύο Δήμους, μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα από τον προσφοροδότη.

Μπορεί, είπε, να καθυστέρησαν λίγο να παρθούν αποφάσεις «αλλά έστω και τώρα είναι πολύ καλός χρόνος να προχωρήσουν τα έργα που θα είναι προς όφελος της Πάφου».

Πρόσθεσε ακόμη πως έχουν ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επισπεύσει την διαδικασία.

Εξάλλου ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως στη σύσκεψη που έγινε εντός της εβδομάδας, διαπιστώθηκε ότι το έργο είναι σε προχωρημένο βαθμό ωρίμανσης και αποφασίστηκε όπως σταλεί επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για ενημέρωσή του, με αίτημα την προκήρυξη του έργου τον Οκτώβριο του 2026.

Στην επιστολή οι εμπλεκόμενοι φορείς θα τονιστεί ότι το συγκεκριμένο έργο είναι υψηλής προτεραιότητας και υπερτοπικής σημασίας και ότι η Πάφος θα πρέπει να αποκτήσει παραλίες. Οι εμπλεκόμενοι ζητούν την καλύτερη οργάνωση των παραλιών, ώστε να προσφερθεί και ασφάλεια των λουόμενων.

Πηγή: ΚΥΠΕ