Για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα βεβήλωσαν τον τάφο του μικρού Λάμπρου με κόκκινο σπρέι.

Αυτούσια η ανάρτηση του πατέρα:

Για δεύτερη φορά αντικρίσαμε τη βεβήλωση στον τάφο του παιδιού μας, του Λάμπρου.

Μετά τον πρώτο βανδαλισμό καθαρίσαμε, πιστεύοντας πως δεν θα ξανασυμβεί.

Όμως σήμερα βρεθήκαμε ξανά μπροστά στο ίδιο θλιβερό θέαμα, αυτή τη φορά με κόκκινο σπρέι.

Η ουσία είναι πως υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αρρωστημένη ψυχή που επιλέγει να χτυπά ξανά και ξανά το μνημείο του Λάμπρου.

Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι ο Λάμπρος δεν είναι εκεί. Εκεί υπάρχει μόνο το μνημείο· ο Λάμπρος είναι στη δόξα του Θεού.

Και με τέτοιες πράξεις, στην πραγματικότητα δεν βλάπτουν εκείνον θέλουν να βλάψουν εμάς, τους γονείς του, λυπηρό και αρρωστημένο.

Δεν ζητούμε να ριχθεί η ευθύνη στην τοπική αρχή,ζητούμε όμως να ληφθούν μέτρα, γιατί υπάρχουν τρόποι: φωτισμός, φύλαξη, καλύτερη προστασία.

Και μέσα σε όλο αυτόν τον πόνο, το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι να κρατήσουμε ζωντανή την εμπιστοσύνη μας στον Θεό και την ευλογία του Λάμπρου.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μας στηρίζει, η μνήμη του παιδιού μας να παραμένει φως και ευλογία για όλους.