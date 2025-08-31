Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το πρωί δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Πέρα Ορεινής, αφού έκαψε μικρή έκταση με ξηρά χόρτα και σκύβαλα.

Σε ανακοίνωση, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι σήμερα Κυριακή, 31 Αυγούστου, 2025 και ώρα 10:45, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Πέρα Ορεινής, της επαρχίας Λευκωσίας.

Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης του Τμήματος Δασών, από τη θέση παρατήρησης “Ευκαλιπτούθκια”, είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 10:53, αφού έκαψε μικρή έκταση με ξηρά χόρτα και σκύβαλα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.