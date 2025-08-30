Σταγόνα - σταγόνα κυλά το νερό σε πολλά νοικοκυριά στη Λευκωσία, μετά τη βλάβη που προέκυψε στο δίκτυο, η οποία, σύμφωνα με τους αρμόδιους διορθώθηκε, ωστόσο, απαιτείται χρόνος για να επανέλθει η ροή στην κανονικότητα.

Σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Έλενα Φοινικαρίδου, «η βλάβη έχει επιδιορθωθεί από τις 28/08, εμείς σαν τμήμα αναπτύξεως υδάτων παραχωρούμε νερό μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο προς τις δεξαμενές δήμων και κοινοτήτων».

Σημείωσε ότι, «επειδή υπήρχαν 2 συνεχόμενες βλάβες απαιτείται κάποιος χρόνος για να εξυπηρετηθούν όλοι οι καταναλωτές».

Το ΣΙΓΜΑ δέχθηκε νέα παράπονα από κατοίκους που παραμένουν χωρίς νερό εδώ και μέρες, κυρίως από τις περιοχές Λακατάμια και Ανάγιας.

«Για 4 συνεχόμενες μέρες υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή Λακατάμιας, με όλες τις συνεπακόλουθες ταλαιπωρίες, χωρίς να μας δίνει κάποιος σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς το τι ακριβώς συμβαίνει.Η απάντηση που παίρνουμε, μετά από έντονα παράπονα και αναμονή στα τηλέφωνα, είναι ότι η παροχή έχει δοθεί στα σπίτια και από ώρα σε ώρα θα έχουμε όλοι νερό. Αυτό δεν ευσταθεί.Το νερό δίνεται με δόσεις. Ας μας απαντήσει κάποιος επιτέλους τι συμβαίνει».

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας αναφέρει ότι η πίεση του νερού παραμένει χαμηλή, για να αποφευχθούν ζημιές μετά τη βλάβη.

Σύμφωνα με τον κ. Παρμακλή «η πίεση του νερού παραμένει χαμηλή και την αυξάνουμε με χαμηλούς ρυθμούς για να αποτρέψουμε περαιτέρω σπασίματα στους αγωγούς κ στο δίκτυο το οποίο θα φέρει πισωγύρισμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν απορρυθμιστεί τα πιεστικά οικιών κ πολυκατοικιών και θα θέλουν ρύθμισμα. Το νερό μπορεί να έφτασε αλλά πρέπει να εκλέξουν τα πιεστικά τους. Τα συνεργία του ΕΟΑ είναι έξω στον δρόμο, εάν θέλει κάποιος βοήθεια ακόμη κ με το δικό του το πιεστικό μπορούμε να βοηθήσουμε είναι το 77 77 10 90 για να βοηθήσουν».

Σύμφωνα με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, μέχρι απόψε το βράδυ η υδροδότηση θα έχει φτάσει σε όλα τα υποστατικά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και η πίεση του νερού αναμένεται να λυθεί στις επόμενες μέρες.