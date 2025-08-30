Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Στα νοτιοδυτικά το απόγευμα τοπικά θα πνέουν ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη και το απόγευμα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα και θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα την Τρίτη και την Τετάρτη, τα οποία είναι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.