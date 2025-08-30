Ελεύθεροι αναμένεται να αφεθούν νεαροί Ελληνοκύπριοι, οι οποίο «συνελήφθησαν» χθες στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Το βράδυ της Παρασκευής μεταδόθηκε σε τ/κ ΜΜΕ είδηση για ομάδα Ε/κ νεαρών - χωρίς αναφορά σε αριθμό ατόμων - που «συνελήφθη» από την «αστυνομία» στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Πληροφορίες από το Δικοινοτικό Γραφείο Επαφής αναφέρουν ότι οι νεαροί θα αφεθούν ελεύθεροι. «Δεν πρόκειται περί σοβαρού επεισοδίου και είχε παρθεί απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

