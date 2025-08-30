Για τις αρνητικές εξελίξεις στο το έργο δρόμου Πάφου–Πόλης τοποθετήθηκε με ανάρτηση του ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Όπως αναφέρει, «από τον Νοέμβριο του 2024, προειδοποίησα με σαφήνεια: το έργο του δρόμου Πάφου–Πόλης τερματίστηκε χωρίς εκ των προτέρων σοβαρή αξιολόγηση των συνεπειών».

Αυτούσια η ανάρτηση:

Η πρόβλεψη για Κυβέρνηση - πρωταθλήτρια αποτυχίας στα δημόσια έργα, επιβεβαιώνεται.

Θα συνεχίσω να επιμένω στα ουσιώδη, στα σημαντικά για τον τόπο μας ζητήματα. Ένα απ’ αυτά, είναι η πρωτοφανής ανεπάρκεια της Κυβέρνησης στην ολοκλήρωση κρίσιμων δημοσίων έργων. Από τον Νοέμβριο του 2024, προειδοποίησα με σαφήνεια: το έργο του δρόμου Πάφου–Πόλης τερματίστηκε χωρίς εκ των προτέρων σοβαρή αξιολόγηση των συνεπειών.

Επεσήμανα τις νομικές και τεχνικές παγίδες, το ρίσκο της επιλογής «design and build», τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για κόστος και χρόνο. Όχι από αντιπολιτευτική διάθεση – αλλά από αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου. Τώρα, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν εκείνες τις προβλέψεις.

Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει τα αδιέξοδα και το άδηλο μέλλον: νομικές εκκρεμότητες, καθυστερήσεις, αύξηση κόστους, αβεβαιότητα στην επανεκκίνηση. Το χρονοδιάγραμμα των «3 ετών» αποδείχθηκε πολιτική εξαγγελία χωρίς βάση. Το κόστος του έργου εκτοξεύεται και – το χειρότερο – η Κύπρος χάνει πολύτιμο χρόνο και αξιοπιστία. Η πολιτική δεν είναι φωτοβολίδες. Δεν είναι τίτλοι στα δελτία ειδήσεων και τοξικές εξυπνάδες στα social media. Είναι διαχείριση πόρων, πρόβλεψη ρίσκων, σοβαρότητα στην εκτέλεση.

Επιμένω λοιπόν να επικεντρώνομαι στα σημαντικά. Όχι για να διχάζω, αλλά για να κρατώ ζωντανή την απαίτηση για ουσία, για προγραμματισμό, για αποτελέσματα. Απέναντι στον λαϊκισμό και την καθημερινή τοξικότητα, υπενθυμίζω ότι τα έργα δεν εκτελούνται με συνθήματα. Εκτελούνται με γνώση και ευθύνη.