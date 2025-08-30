Έχουμε χρέος να μεταδώσουμε στα παιδιά μας την ανυποχώρητη θέληση, τη διεκδικητικότητα και την πίστη της ευόδωσης του αγώνα μας, είπε την Παρασκευή το βράδυ, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Πενήντα ένα χρόνια κατοχής δεν είναι απλώς μια ημερομηνία, είναι «μισός αιώνας πληγής, μισός αιώνας μνήμης που πονά, αλλά και ελπίδας που επιμένει» πρόσθεσε.

«Δεν ξεχνούμε. Δεν συμβιβαζόμαστε. Όσο υπάρχει έστω και ένας Κύπριος, σε κάθε γωνιά του κόσμου, που μιλά για την πατρίδα, που διδάσκει στα παιδιά του το όνειρο της επιστροφής, ο αγώνας μας συνεχίζεται», είπε.

Σε χαιρετισμό της στη συναυλία «Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα», που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Ετήσιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι «ναι, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Και δεν είναι σύνθημα. Είναι κατάθεση ψυχής για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στον τόπο μας».

Ανέφερε, παράλληλα, ότι μαζί μουσική και ποίηση γίνονται φωνή μνήμης, αγώνα και ελπίδας.

Συνεχάρη, ταυτόχρονα, τους διοργανωτές για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε, επιπρόσθετα, ότι σπουδαίοι καλλιτέχνες από Κύπρο και Ελλάδα τραγουδούν με το δικό τους τρόπο «αυτό που όλοι νιώθουμε: ότι η Κύπρος μας ζητά δικαίωση».

Απευθυνόμενη προς όλους τους Κύπριους της Διασποράς, η Υπουργός Παιδείας είπε: «Είστε η φωνή μας στο εξωτερικό, οι πρεσβευτές μας στις κοινωνίες που ζείτε και δημιουργείτε. Στις πιο δύσκολες στιγμές της πατρίδας, σταθήκατε δίπλα της. Και συνεχίζετε, με δράσεις, παρεμβάσεις, με το έργο σας, να κρατάτε το εθνικό μας ζήτημα ψηλά στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας. Και σας ευχαριστούμε, γιατί ποτέ δεν σταματήσατε να στηρίζετε την Κύπρο».

«Το έχω πει και στο Συνέδριο σας : η απανταχού ομογένεια αποτελεί για εμάς πηγή δύναμης. Επιτελείτε ένα σπουδαίο πολυσχιδές έργο το οποίο αναγνωρίστηκε, σε κρίσιμες περιόδους για το νησί μας, καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την ανάπτυξή του και την εξελικτική του πορεία», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενη ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες της Ομογένειας, η κ. Μιχαηλίδου είπε: «Σας κοιτώ με αισιοδοξία. Γιατί ξέρω ότι κουβαλάτε μέσα σας την Κύπρο, ακόμα κι αν γεννηθήκατε μακριά της. Μαθαίνετε την ιστορία, κρατάτε ζωντανή τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις ρίζες μας. Και μέσα από τις σπουδές σας, την πρόοδό σας, τη δημιουργικότητά σας, μας δίνετε την ελπίδα ότι θα συνεχίσετε τον αγώνα μας, μέχρι τη δικαίωση. Όπου κι αν βρίσκεστε, να θυμάστε: η Κύπρος είναι κομμάτι σας. Και εσείς, κομμάτι του αγώνα της».

Σημείωσε, παράλληλα, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εργάζεται μαζί με τους συνεργάτες του, μέσα από τη διπλωματική οδό για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.

«Επιδιώκοντας την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στο τόπο μας, κύριο στόχο μας αποτελεί η επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας στη βάση πάντοτε των περί Κύπρου Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αρχών της διεθνούς νομιμότητας. Εκείνο που οραματιζόμαστε για την Κύπρο είναι η δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου κράτος, απαλλαγμένου από στρατούς κατοχής, το αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων και τις οποιεσδήποτε ξένες επεμβάσεις. Θέλουμε και πρέπει η πατρίδα μας να είναι τόπος προόδου, ασφάλειας και ευημερίας για όλους τους νόμιμους κατοίκους της», συμπλήρωσε.

Οφείλουμε, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, «να παραδώσουμε στα παιδιά μας μία ελεύθερη πατρίδα».

«Να μπορούν να περπατήσουν ελεύθερα στην Κερύνεια, στην Αμμόχωστο, στη Μόρφου, στην Καρπασία. Να αναπνεύσουν τον αέρα μιας πατρίδας που δεν θα γνωρίζει πια αποκλεισμούς. Έχουμε ευθύνη να κρατήσουμε ζωντανό τον πόθο της επιστροφής στα κατεχόμενα μας μέρη, να τους μεταδώσουμε την ανυποχώρητη θέληση, τη διεκδικητικότητα και την πίστη της ευόδωσης του αγώνα μας. Αυτό το χρέος μας καθοδηγεί. Και η Παιδεία είναι η μεγάλη μας δύναμη», πρόσθεσε.

Γιατί, είπε, η δύναμη ενός λαού να απελευθερωθεί και να επανενωθεί ξεκινά από τη γνώση και έκανε έκκληση «να βοηθήσουμε τους νέους και τις νέες μας να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μας ξεχωρίζουν ως λαό».

«Κι εμείς έχουμε χρέος να τους δείξουμε, μέσα από το δικό μας παράδειγμα, ότι ο δρόμος της ενότητας και της ομοψυχίας είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί εκεί. Όσο υπάρχει μνήμη, όσο υπάρχει αγώνας, όσο υπάρχει η φωνή της Κύπρου ζωντανή σε κάθε γωνιά του κόσμου, η μέρα της δικαίωσης θα έρθει», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ