Ταλαιπωρία προκλήθηκε χθες στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, μεταξύ των ωρών 21:00 μμ μέχρι τις 05:00 πμ, λόγω τεχνικών προβλημάτων στα συστήματα της Αστυνομίας στο διαβατηριακό έλεγχο στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις.

Η Αστυνομία επανέφερε τα συστήματα μετά την παρέλευση αρκετών ωρών και η διαδικασία ελέγχων αποκαταστάθηκε.

Λόγω του τεχνικού προβλήματος με τα συστήματα της αστυνομίας ο χρόνος διεκπεραίωσης ήταν γύρω στα 45 λεπτά. Οι επιβάτες έτυχαν πληροφόρησης τόσο εντός όσο και εκτός του τερματικού κτιρίου.

Η διαχειρίστρια εταιρεία εκφράζει λύπη για την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.