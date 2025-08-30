Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει το απόγευμα του Σαββάτου, στο «Σπύρος Κυπριανού», στη Λεμεσό, σε ένα ιστορικής σημασίας παιχνίδι, την αντίστοιχη ομάδα της Κύπρου, στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του Γ΄Ομίλου του FIBA EuroBasket 2025.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 18:15 και πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο Εθνικών, όπου θα ακουστεί και ο κοινός Εθνικός Ύμνος. Είναι μία νέα ιστορική στιγμή που προσφέρεται μέσω της διοργάνωσης του Γ΄Ομίλου του κορυφαίου καλαθοσφαιρικού τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο. Η Ελλάδα αποτελεί συνεργάτιδα της Κύπρου στη διοργάνωσή του.

Στην πρεμιέρα του Γ΄Ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, η Ελλάδα επικράτησε με 75-66 της Ιταλίας και σήμερα το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει να κάνει το 2/2. Η Εθνική Κύπρου, παρόλο που το πάλεψε και έδειξε ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα, ηττήθηκε με 91-64 από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Το σημερινό πρόγραμμα θα ανοίξει, στις 15:00, με τον αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γεωργία, ενώ στις 21:30 θα διεξαχθεί το τρίτο ματς της ημέρας, μεταξύ της Ισπανίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Στην 1η αγωνιστική η Γεωργία επικράτησε με 83-69 της Ισπανίας, ενώ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επικράτησε με 91-64 της Κύπρου.

Αύριο θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Γεωργία-Ελλάδα, Ισπανία-Κύπρος και Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία.

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, οι αγώνες Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Κύπρος-Γεωργία, Ιταλία-Ισπανία.

Την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, οι αγώνες Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία, Ιταλία-Κύπρος, Ισπανία-Ελλάδα

Στο μεταξύ, η Εθνική Ελλάδος προπονήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο «Σπύρος Κυπριανού» ενόψει της σημερινής αναμέτρησης απέναντι στην Κύπρο.

Σε δηλώσεις του ο συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, είπε ότι όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουν με την ίδια σοβαρότητα.

«Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και να συνδυάζουμε τη βελτίωση με τη νίκη. Αυτό χαρακτηρίζει μια καλή ομάδα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο, πολλές φορές ο αντίπαλος είναι μέσα σου και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να γινόμαστε εμείς καλύτεροι. Θα δώσουμε το 100% για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και ο κόουτς με το σταφ θα αποφασίσουν, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι νωρίς την Κυριακή. Ο στόχος είναι να βελτιωθούμε σε κάποια πράγματα που κάναμε λάθος στην πρεμιέρα με την Ιταλία», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι πρέπει να διορθώσουν πράγματα όπως να τρέξουν περισσότερο στο fast break.

«Η αμυντική μας προσήλωση ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, αυτό πρέπει να το μετουσιώσουμε σε κάποια εύκολα καλάθια, κάτι που θα δημιουργήσει και μια άλλη δυναμική σε όλη την ομάδα. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε στοχεύσει. Για να γίνει αυτό πέρα από την άμυνα χρειάζεσαι τα ριμπάουντ, χρειάζεσαι τακτική προσήλωση που είχαμε χθες, πολλά πράγματα που μέρα με τη μέρα τα βάζουμε κάτω, τα βλέπουμε στο βίντεο, γιατί δεν υπάρχει προπονητικός χρόνος, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος είπε ότι όλοι γνωρίζουν την ποιότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

«Ανάλογα του τι σου δίνει η αντίπαλη άμυνα, μπορείς αυτόματα να δημιουργήσει τις καταστάσεις που πρέπει. Άλλες ομάδες μπορεί να δώσουν βοήθειες, άλλες όχι, είναι ανάλογα με την τακτική που ακολουθούν. Το θέμα είναι να έχεις το πλάνο και να είσαι ευέλικτος, πέρα από αυτό που έχεις προετοιμάσει, ώστε να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες για να έχεις τις καλύτερες επιλογές», πρόσθεσε.

Είπε, παράλληλα, ότι στην πρεμιέρα έζησαν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

«Νιώθουμε όλοι μια περηφάνια όταν εκπροσωπούμε την Ελλάδα, πόσω μάλλον αύριο που θα αντιμετωπίσουμε σε εισαγωγικά την Κύπρο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους Κύπριους και τους Έλληνες φιλάθλους να κάνουν αυτό το παιχνίδι μια γιορτή και στο τέλος του αγώνα να είμαστε όλοι μαζί», συμπλήρωσε.

Ο Έλληνας διεθνής Γιαννούλης Λαρεντζάκης, σε δηλώσει του είπε ότι στην πρεμιέρα πάντα υπάρχει άγχος και μια πίεση παραπάνω.

«Στην άμυνα ήμασταν σε πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το ματς γιατί η συνέχεια είναι δύσκολο. Αύριο παίζουμε ένα παιχνίδι με την Κύπρο και πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα που κάναμε λάθος στο παιχνίδι με την Ιταλία. Παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω πως θα βελτιώνεται η εικόνα μας. Οι ομάδες που βελτιώνονται μέσα στο τουρνουά πάνε μπροστά. Είπαμε για τα νεκρά διαστήματα που είχαμε, θέλουμε να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο και δουλεύουμε πάνω σε αυτό με βίντεο και μίτινγκ καθημερινά. Ένα θετικό στοιχείο ήταν η άμυνα και η διάθεση που δείξαμε, πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του τουρνουά», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον σημερινό αγώνα με την Κύπρο, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είπε ότι είναι πολύ όμορφο που συμμετέχει και η Κύπρος στο Ευρωμπάσκετ.

«Θα ακουστεί ένας εθνικός ύμνος και θα είναι πολύ όμορφο το συναίσθημα, αλλά δεν παύει να είναι επίσημο παιχνίδι και να θέλουμε τη νίκη. Υπάρχει συγκέντρωση, καλή ψυχολογία, κάθε μέρα θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Οι ομάδες που βελτιώνονται μέσα στα τουρνουά είναι αυτές που φτάνουν ψηλά», σημείωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι ήξεραν ότι η Γεωργία είναι μια σκληρή ομάδα, η Ισπανία έχει πολλά νέα παιδιά.

«Οι πρεμιέρες είναι ιδιαίτερες. Η Γεωργία έχει πολύ καλή ομάδα και όπως έχει εξελιχθεί ο όμιλος θεωρώ πως θα είναι πολύ σημαντικό το μεταξύ μας παιχνίδι. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι και όπως πρέπει σε όλα τα ματς. Έχουμε έρθει σε αυτό το τουρνουά με αποφασιστικότητα να κάνουμε κάτι καλό. Δεν ξέρω αν δεν έχουμε κάτι σαν ομάδα. Θεωρώ πως η ομάδα είναι πλήρης, έχουμε ψυχολογία, έχουμε καλή χημεία και πρέπει να βελτιώσουμε τα νεκρά διαστήματα. Είναι μπάσκετ, δεν παίζουμε μόνοι μας, θα συμβούν κι αυτά, αλλά θέλουμε να τα περιορίσουμε», κατέληξε.

Τι κρατάμε από την πρεμιέρα του Γ΄Ομίλου

Στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, μελών του ΔΣ του ΚΟΑ, Βουλευτών, του Δημάρχου Λεμεσού, και άλλων αξιωματούχων, καταγράφηκε η ιστορική πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Κύπρου σε Ευρωμπάσκετ.

Το πρώτο sold out στο «Σπύρος Κυπριανού» καταγράφηκε στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, με 7000 κόσμο στις εξέδρες του Σταδίου. Η Ελλάδα επικράτησε με 75-66, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, φανέλες του οποίου φορούσαν οι φίλαθλοι σε κάθε γωνιά του «Σπύρος Κυπριανού».

Στο γήπεδο και ο προπονητής του Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, καθώς και μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, ενώ μια άλλη μεγάλη μορφή της καλαθόσφαιρας που βρίσκονται στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της FIBA Europe Χόρχε Γκαρμπαχόσα, σπουδαίος Ισπανός παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.

Στο παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία οι «Πελαργοί» (Σύλλογος Φίλων της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ) ύψωσαν πανό για τον Ιταλό καλαθοσφαιριστή Ακίλε Πολονάρα που έχει διαγνωσθεί με λευχαιμία, φωνάζοντας παράλληλα ρυθμικά το όνομά του. Οι Ιταλοί διεθνείς τους χειροκρότησαν και ο Πολονάρα τους ευχαρίστησε στα ελληνικά με μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα για τη συγκινητική αυτή ενέργεια και στήριξη τους . Ένα στιγμιότυπο που έγινε viral και έχει αποσπάσει θετικότατα σχόλια από όλη την ευρωπαϊκή μπασκετική κοινότητα.