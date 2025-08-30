Στις φλόγες τυλίχθηκε οικία στον Στρόβολο.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, στις 12:30 έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε δωμάτιο-κουζίνα στον πρώτο όροφο διώροφης οικίας στο Στρόβολο.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην κουζίνα και συγκεκριμένα στο περιεχόμενο και τον εξοπλισμό της καθώς και στη βαφή ολόκληρου του κτιρίου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε είσοδος των μελών της πυροσβεστικής με χρήση αναπνευστικών συσκευών. Οι ένοικοι εξήλθαν από την οικία αφού αντελήφθησαν την πυρκαγιά πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Δύο μικρά παιδιά λόγω εισπνοής καπνού μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο στο Τ.Α.Ε.Π. του Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η πυρκαγιά κατόπιν διερεύνησης σε συνεργασία με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία φαίνεται να ξεκίνησε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε ηλεκτρική συσκευή.

