Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες σε ανακοίνωση ενημερώνουν για τις νέες αποσύρσεις καλλυντικών προϊόντων από την ευρωπαϊκή αγορά.

Πρόκειται για αποσύρσεις που έχουν καταχωρηθεί στην τελευταία γνωστοποίηση του Δικτύου Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) και είναι αναρτημένα στον σύνδεσμο "Επικίνδυνα Καλλυντικά Προϊόντα 29.08.2025

Οι Υπηρεσίες, στην ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρουν περαιτέρω ότι για τα εν λόγω προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους και για τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά.

Προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του, να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που τα εντοπίσει, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ