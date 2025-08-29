Χωρίς οποιεσδήποτε επίσημες ανακοινώσεις, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 20:00 η σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου, των εργοδοτικών οργανώσεων και των συνδικαλιστικών φορέων.

Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00. Μετά την ολοκλήρωσή της, τόσο ο Υπουργός όσο και οι εκπρόσωποι των συντεχνιών και των εργοδοτών δεν προέβησαν σε δηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συντεχνίες θα πραγματοποιήσουν κανονικά την πανσυνδικαλιστική συνέλευσή τους, τη Δευτέρα, για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα.

Να σημειωθεί πως η μεταβατική συμφωνία για την ΑΤΑ του 2023 έχει λήξει χωρίς να υπάρξει νέα ρύθμιση. Οι συντεχνίες ζητούν πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% και επέκτασή της στον κατώτατο μισθό, ενώ οι εργοδότες αντιπροτείνουν έναν πιο «σύγχρονο» μηχανισμό με ασφαλιστικές δικλίδες, προειδοποιώντας για δημοσιονομικούς κινδύνους.

Πηγή: ΚΥΠΕ