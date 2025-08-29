Στο Φανάρι στράφηκαν σήμερα τα βλέμματα του εκκλησιαστικού κόσμου, καθώς η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνεδρίασε υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Στην ατζέντα βρέθηκε μεταξύ άλλων το ζήτημα της εκκλήτου προσφυγής του πρώην Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικού, ο οποίος θα κληθεί να παραστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της Συνόδου τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο της επόμενης συνεδρίας.

Κατά τη σημερινή συνεδρία αποφασίστηκε επίσης η έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας Κρήτης, βάσει των προβλεπομένων στον ισχύοντα Χάρτη, εξέλιξη που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους για τη λειτουργία της Εκκλησίας στο νησί.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η ανάγνωση επιστολής του Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Δαμιανού, με αφορμή την οποία το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του, αναγνωρίζοντάς τον ως τον νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο και Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά. Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε η ισχύς του διαχρονικού καθεστώτος της ιστορικής Μονής.

Σημαντικές ήταν και οι εκλογές νέων Επισκόπων για την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Ο Αρχιδιάκονος της Αρχιεπισκοπής κ. Αθηναγόρας Καρακωσταντάκης εξελέγη Χωρεπίσκοπος Καμπέρας, ενώ ο Αρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης αναλαμβάνει ως Βοηθός Επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, με τον τιμητικό τίτλο Κερασούντος.

Οι εργασίες της Συνόδου θα συνεχιστούν και αύριο, Σάββατο 30 Αυγούστου.

